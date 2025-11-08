Rusia, atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Grupurile de monitorizare au raportat că Rusia a lansat rachete hipersonice Kinzhal, precum și rachete de croazieră și balistice asupra diferitelor regiuni ale țării.

Orașele Kremenchuk, Kiev, Dnipro, Harkov și Cernihiv au fost țintele principale ale atacurilor rusești, loviturile vizând și comunitățile din regiunile Dnipropetrovsk, Harkov și Poltava. Explozii au fost auzite și în orașul Sumy, precum și în regiunea Odesa.

În Kiev, exploziile au fost auzite chiar înainte de ora 4.30 dimineața. Oficialii au raportat că apărarea aeriană a fost activată în oraș în contextul unui atac rus mai amplu cu drone asupra capitalei.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat ulterior că a fost semnalat un incendiu, în contextul căderii resturilor de drone provenite din atac. Incendiul a fost stins ulterior, a adăugat primarul.

Serviciul de urgență al Ucrainei a anunțat că patru camioane au luat foc, adăugând că două clădiri și mașini parcate în apropiere au fost, de asemenea, avariate.

Nu au fost furnizate informații cu privire la amploarea incendiilor, nici cu privire la pagubele sau victimele cauzate

Atacul asupra capitalei are loc în contextul unui atac mai amplu asupra orașelor situate mai aproape de regiunile de frontieră ale Ucrainei. Alerte de raid aerian pe tot parcursul nopții au avertizat asupra atacurilor cu rachete balistice rusești, care au vizat regiunile centrale, sudice și estice ale Ucrainei.

Ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, a declarat că atacul „masiv” combinat cu rachete și drone a vizat infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la întreruperi de urgență a alimentării cu energie electrică în mai multe regiuni.

Serviciul de urgență al Ucrainei a spus că infrastructura energetică a fost lovită în regiunea Odesa în timpul atacului cu rachete balistice.

Rusia a efectuat și un atac cu drone asupra unei clădiri rezidențiale din orașul Dnipro, rănind cel puțin șapte persoane, dintre care doi copii, au raportat oficialii.