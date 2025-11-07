Un general avertizează: Rusia ar putea lansa un atac asupra NATO „chiar mâine”

Rusia are capacitatea pentru a efectua un atac limitat împotriva teritoriului NATO în orice moment, dar decizia de a acționa depinde de poziționarea aliaților occidentali, a avertizat un înalt oficial militar german.

„Dacă ne uităm la capacitățile și puterea de luptă actuale ale Rusiei, Rusia ar putea lansa un atac la scară mică împotriva teritoriului NATO chiar de mâine”, a declarat generalul-locotenent Alexander Sollfrank pentru Reuters.

„Mic, rapid, limitat la nivel regional, nimic mare – Rusia este prea ancorată în Ucraina pentru asta”, a adăugat generalul.

Sollfrank, care conduce comandamentul operațiunilor comune al Germaniei și supraveghează planificarea apărării, a reiterat avertismentele NATO conform cărora Rusia ar putea lansa un atac la scară largă asupra alianței formate din 32 de membri în 2029, dacă eforturile sale de înarmare persistă.

Rusia își păstrează forțe de luptă în ciuda eșecurilor de pe front

Vorbind de la sediul său din nordul Berlinului, Sollfrank a declarat că, în ciuda eșecurilor din Ucraina, forțele aeriene ruse își păstrează o forță de luptă substanțială, iar unitățile sale nucleare și de rachete rămân neafectate. Deși Flota Mării Negre a suferit pierderi semnificative, alte flote rusești nu au fost reduse, a spus el.

„Forțele terestre suferă pierderi, dar Rusia declară că își propune să își mărească numărul total de soldați la 1,5 milioane. Și Rusia are suficiente tancuri de luptă principale pentru a face posibil un atac limitat chiar de mâine”, a adăugat Sollfrank, fără a spune că un astfel de atac este deja planificat.

Președintele Vladimir Putin neagă intențiile agresive, spunând că invazia Ucrainei a fost o metodă de apărare împotriva ambițiilor expansioniste ale NATO.