Atac cu drone asupra unei fabrici petrochimice din Rusia

Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit Uzina Petrochimică Sterlitamak, care aprovizionează armata rusă și complexul militar-industrial al Rusiei, inclusiv cu ionol, benzină de aviație și polimeri sintetici, potrivit serviciului ucrainean de informații militare.

HUR susține că atacul cu drone de joi a provocat un incendiu într-un atelier unde era produs un aditiv numit agidol, folosit pentru combustibilul de aviație, potrivit The Kyiv Independent.

Șeful republicii, Radii Khabirov, nu a comentat atacul revendicat asupra uzinei-cheie. De-a lungul războiului, niciuna dintre părți nu a recunoscut prea des pierderile suferite.

Depășită numeric și tehnic pe câmpul de luptă, Ucraina s-a bazat pe dronele sale de producție proprie cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte precum rafinării și facilități logistice din adâncul teritoriului rusesc.

Marți, Khabirov a admis că două drone ucrainene au vizat aceeași uzină. El a afirmat că ambele au fost doborâte de apărarea antiaeriană rusă și de serviciul de securitate al întreprinderii, însă resturile au căzut în zona industrială, lângă atelierul auxiliar.

În august 2024, o explozie a rănit trei persoane la Uzina Petrochimică Sterlitamak, au transmis autoritățile municipale. Ministerul rus al Situațiilor de Urgență a spus atunci că explozia a fost provocată de un incendiu la gaz lichefiat.

Uzina a început să funcționeze în 1963, în Uniunea Sovietică, și este deținută de holdingul chimic rus Ruschem, cunoscut anterior ca Russian Hydrogen. În 2024, agenția de presă rusă Interfax a raportat că Uzina Petrochimică Sterlitamak a finalizat cercetările și lucrările pentru a începe producerea Agidol-100, care nu fusese niciodată produs în Rusia până atunci.

„Producția internă a antioxidantului este de așteptat să creeze noi posibilități pentru industria petrochimică”, relata Interfax, apropiată de Kremlin, în ianuarie 2024.