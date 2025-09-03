Drone israeliene au aruncat grenade lângă soldați ONU staționați în Liban

Incidentul a avut loc marți dimineață, în sud-estul satului Marwahin, unde militarii UNIFIL desfășurau lucrări de eliberare a accesului către una dintre pozițiile organizației.

Potrivit comunicatului, o grenadă a căzut la mai puțin de 20 de metri de personal și vehicule ONU, iar alte trei au explodat la aproximativ 100 de metri, notează Reuters.

Incidentul survine la câteva zile după ce Consiliul de Securitate al ONU a votat în unanimitate prelungirea mandatului UNIFIL până la sfârșitul lui 2026, urmând ca apoi să înceapă o retragere treptată.

UNFIL a instituită pentru a supraveghea retragerea trupelor israeliene în urma conflictului dintre Israel și Liban în 1978, are rolul de a monitoriza frontiera de sud a Libanului cu Israelul.