SUA: Atac cibermetic în Nevada. Agențiile statale afectate

Agențiile statale vor anunța separat când își vor redeschide ghișeele pentru servicii cu prezență fizică, potrivit biroului de tehnologie al guvernatorului Joe Lombardo, al cărui site s-a numărat printre cele dezactivate.

Statul a identificat atacul duminică și a precizat că autoritățile au deschis o anchetă. Oficialii nu au putut furniza detalii tehnice pentru a proteja sistemele interne pe durata investigației, se arată în comunicat.

Nu există dovezi că date personale ar fi fost compromise. Serviciile de urgență au rămas disponibile.

Angajații statului au fost trimiși luni în concediu administrativ. Mulți s-au întors la lucru marți, iar revenirea acestora va continua treptat, pe măsură ce sistemele informatice sunt repuse în funcțiune.

Atacuri cibernetice similare au perturbat anterior serviciile publice în alte state americane. În 2020, de pildă, un atac a paralizat sistemele informatice și site-ul comitatului Tillamook din Oregon. Iar în 2018, un atac de tip ransomware a întrerupt timp de aproximativ 17 ore sistemul automatizat de preluare a apelurilor 911 în Baltimore.