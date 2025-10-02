SUA: Departamentul Energiei anulează finanțări de 7,6 miliarde de dolari pentru proiecte energetice

Departamentul Energiei al Statelor Unite a anunțat miercuri că va anula finanțări în valoare totală de 7,56 miliarde de dolari destinate mai multor proiecte energetice, potrivit Reuters.

Autoritățile au motivat că investițiile nu ar fi generat randamente corespunzătoare pentru contribuabili.

Decizia a fost anunțată la scurt timp după ce directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought, a scris pe platforma X că administrația va opri aproape 8 miliarde de dolari în fonduri legate de climă, vizând în special 16 state conduse de democrați, printre care California și New York.

Anunțul marchează o nouă etapă în politicile energetice ale administrației Trump, care a redus constant finanțările pentru programele verzi și pentru tranziția climatică, prioritizând în schimb costurile directe pentru bugetul federal și investițiile considerate mai profitabile.