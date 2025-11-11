Ce proiecte pentru București ar păstra Daniel Băluță de la Nicușor Dan dacă ajunge primar

Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a fost întrebat marți seara, la Antena 1, ce ar continua din proiectele începute de Nicușor Dan în timpul mandatului său de primar General și ce ar schimba.

„Radialele, principiul radialelor pe care primarul Nicușor Dan le-a avut au fost foarte corecte și sunt niște proiecte care trebuie continuate. Aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median al Capitalei”, a spus Daniel Băluță.

Acesta a mai spus că un alt proiect pe care l-ar păstra este proiectul privind restricționarea construcțiilor în interiorul orașului, „pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el”.

De asemenea, un obiectiv al său este cel de extindere a Bucureștiului, „fie ca și zona metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului. Și vom profita de modificarea legislației legată de împărțirea administrativ-teritorială a României pentru a implementa aceste modificări în legislație. (…) De ce este important lucrul acesta? Pentru că ne ajută, pe de-o parte, să aducem bani europeni și avem experiența sectorului 4, unde am adus 5 miliarde de euro bani europeni”.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei a mai completat faptul că „această zonă metropolitană trebuie urbanizată, corespunzător, reglementată, astfel încât orașul să se poată dezvolta normal și să poată respira. (…) Oamenii să o ducă mai bine în acest oraș, din toate punctele de vedere”.