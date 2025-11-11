Prima pagină » Politic » Ce proiecte pentru București ar păstra Daniel Băluță de la Nicușor Dan dacă ajunge primar

Ce proiecte pentru București ar păstra Daniel Băluță de la Nicușor Dan dacă ajunge primar

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost întrebat marți seara, la Antena 1, ce anume ar continua din proiectele lui Nicușor Dan dacă va câștiga fotoliul de primar general.
Băluță, despre acuzațiile privind legături între administrație și mafia imobiliară: Rechinii ne atacă
Băluță, despre acuzațiile privind legături între administrație și mafia imobiliară: Rechinii ne atacă
Băluță vrea să păstreze sectoarele: „Nimeni nu e Superman!”. Ce spune despre referendum
Băluță vrea să păstreze sectoarele: „Nimeni nu e Superman!”. Ce spune despre referendum
Daniel Băluță: Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac
Daniel Băluță: Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac
Acord în coaliție pentru reducerea cheltuielilor din administrație. Ce s-a decis în privința reducerii posturilor și ce urmează
Acord în coaliție pentru reducerea cheltuielilor din administrație. Ce s-a decis în privința reducerii posturilor și ce urmează
Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din Asociația „Dăruiește Viață”
Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din Asociația „Dăruiește Viață”
Diana Nunuț
11 nov. 2025, 20:00, Politic

Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a fost întrebat marți seara, la Antena 1, ce ar continua din proiectele începute de Nicușor Dan în timpul mandatului său de primar General și ce ar schimba.

„Radialele, principiul radialelor pe care primarul Nicușor Dan le-a avut au fost foarte corecte și sunt niște proiecte care trebuie continuate. Aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median al Capitalei”, a spus Daniel Băluță. 

Acesta a mai spus că un alt proiect pe care l-ar păstra este proiectul privind restricționarea construcțiilor în interiorul orașului, „pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el”.

De asemenea, un obiectiv al său este cel de extindere a Bucureștiului, „fie ca și zona metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului. Și vom profita de modificarea legislației legată de împărțirea administrativ-teritorială a României pentru a implementa aceste modificări în legislație. (…) De ce este important lucrul acesta? Pentru că ne ajută, pe de-o parte, să aducem bani europeni și avem experiența sectorului 4, unde am adus 5 miliarde de euro bani europeni”.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei a mai completat faptul că „această zonă metropolitană trebuie urbanizată, corespunzător, reglementată, astfel încât orașul să se poată dezvolta normal și să poată respira. (…) Oamenii să o ducă mai bine în acest oraș, din toate punctele de vedere”.

 

 

Zodia care se va îmbogăți pe final de an 2025, potrivit Neti Sandu: „Există promisiuni de bani”
Gandul
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor