SUA: Elicopter medical cu trei răniți la bord prăbușit pe o autostradă din Sacramento

Cei trei răniți se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbușească pe autostrada 50.

Înregistrările FAA arată că elicopterul era înregistrat pe numele REACH Air Medical Services. Nu se afla niciun pacient la bord, ci doar un pilot, o asistentă medicală și un paramedic, a raportat KCRA, afiliată CNN, citând pompierii.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universității din California Davis din Sacramento și se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.