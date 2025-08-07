Prima pagină » Știri externe » SUA: Peste 1.000 de zboruri United Airlines întârziate din cauza unei probleme tehnice

SUA: Peste 1.000 de zboruri United Airlines întârziate din cauza unei probleme tehnice

Un blocaj informatic a forțat compania United Airlines să oprească la sol aeronavele pe mai multe aeroporturi mari din Statele Unite. Peste o mie de zboruri au înregistrat întârzieri, iar sistemul afectat a fost repornit abia spre finalul zilei de miercuri, potrivit AP.
United Airlines s-a confruntat miercuri cu o problemă tehnică majoră care a afectat sistemul Unimatic, platforma care gestionează datele despre zboruri, echilibrul aeronavelor și timpii de operare.

Din această cauză, compania a fost nevoită să oprească temporar zborurile către huburile sale din Chicago, Denver, Newark, Houston și San Francisco, potrivit unei alerte publicate de Administrația Federală a Aviației (FAA).

Incidentul a provocat întârzieri pentru peste 1.000 de zboruri și anularea altor aproximativ 6%, conform datelor FlightAware.

Reprezentanții companiei au precizat că problema nu a fost legată de o amenințare cibernetică și că sistemul a fost readus online în cursul serii, deși unele perturbări au continuat și joi.

„Siguranța este prioritatea noastră. Vom colabora cu pasagerii pentru a-i duce în siguranță la destinație”, a transmis compania într-un comunicat.