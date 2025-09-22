SUA reacționează: Recunoașterea Palestinei de către aliați este simbolică

„Obiectivul nostru rămâne diplomația serioasă, nu gesturile de fațadă”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american.

Washington-ul și-a reafirmat prioritățile: eliberarea ostaticilor, securitatea Israelului și pacea în regiune, „care sunt posibile numai fără Hamas”.

Declarația vine după ce Regatul Unit, Australia, Canada și Portugalia au anunțat recunoașterea oficială a statului palestinean, alăturându-se celor peste 150 de țări care au luat deja această decizie. Gestul a fost coordonat strategic înaintea dezbaterilor de la ONU, transmite AFP.

Reacția israeliană a fost una de respingere categorică.

Premierul Netanyahu a avertizat că „nu va exista niciun stat palestinian”, susținând că această măsură „pune în pericol însăși existența Israelului”.

Miniștrii de extremă dreapta Ben Gvir și Miki Zohar au propus chiar ocuparea întregii Cisiordanii ca represalii.

Papa a lansat un nou apel pentru „Gaza chinuită”, cerând să „se pună capăt violenței și exilului forțat”.

Președintele italian Sergio Mattarella a declarat că Anul Nou evreiesc „aduce cu sine un apel împotriva violenței și pentru coexistența bazată pe respect”.

Tensiunile rămân ridicate, iar diplomația internațională pare să se polarizeze din ce în ce mai mult în această chestiune complexă din Orientul Mijlociu.