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SUA ridică blocada navală, după ce liderul suprem al Iranului a declarat că Trump a încheiat un acord „din disperare”

SUA au renunțat la blocada navală impusă Iranului după ce cele două țări au semnat un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, în ciuda faptului că liderul suprem al Iranului a declarat că are o altă opinie și că Donald Trump a semnat acordul „din disperare”.
SUA ridică blocada navală, după ce liderul suprem al Iranului a declarat că Trump a încheiat un acord „din disperare”
nave în Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 00:28, Știri externe
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Comandamentul Central al SUA a confirmat ridicarea blocadei „în conformitate cu instrucțiunile președintelui”, iar aplicarea blocadei de către SUA a încetat, relatează BBC.

Liderul suprem Mojtaba Khamenei a declarat că inițial nu a fost de acord cu înțelegerea, dar a permis continuarea acesteia după asigurările primite de la președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Acordul prevede, printre altele, oprirea imediată a operațiunilor militare pe toate fronturile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Vicepreședintele american JD Vance a apărat acordul, declarând că Iranul nu va primi bani sau o scutire de sancțiuni decât dacă își îndeplinește obligațiile prevăzute în acord.

Memorandum cu condiții

Memorandumul de înțelegere – MoU – nu oferă Iranului niciun beneficiu până când țara nu dovedește că „se va conforma pe deplin și își va schimba comportamentul”, inclusiv îndeplinirea unui angajament din MoU de a distruge stocul său de uraniu îmbogățit și demonstrarea faptului că nu va finanța grupuri intermediare din regiune.

Într-o declarație acordată reporterilor la o conferință de presă la Casa Albă, joi, Vance a declarat că acordul a intrat în vigoare, declanșând o perioadă de negocieri suplimentare de 60 de zile și că probabil se va deplasa în Elveția pentru „negocieri tehnice”.

Ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere urma să aibă loc vineri în Elveția. Cu toate acestea, mediatorul pakistanez a declarat pentru BBC că ceremonia a fost anulată deoarece acordul fusese deja semnat de la distanță.

Acord din sinceră îngrijorare și bunăvoință

Reprezentanții SUA și Iranului sunt așteptați în continuare să se întâlnească în Elveția pentru discuții suplimentare.

Într-o declarație scrisă publicată în presa iraniană, un mesaj al lui Khamenei a precizat că oficialii care lucrau la acord au ajuns în această etapă „din sinceră îngrijorare și bunăvoință” și că Trump „din disperare, a folosit tot felul de pârghii pentru a realiza acest lucru”.

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