Prima pagină » Știri externe » SUA trimit tot mai mulți pușcași marini în Orientul Mijlociu

SUA trimit tot mai mulți pușcași marini în Orientul Mijlociu

Statele Unite accelerează trimiterea de forțe suplimentare în Orientul Mijlociu, a raportat postul de televiziune NBC News, citând sursele sale. Conform acestora, în următoarele zile, cel puțin 2.200 de pușcași marini vor fi trimiși din San Diego în Orientul Mijlociu.
SUA trimit tot mai mulți pușcași marini în Orientul Mijlociu
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mart. 2026, 02:21, Știri externe

Statele Unite accelerează desfășurarea a încă câteva mii de pușcași marini și marinari în Orientul Mijlociu, potrivit a două persoane familiarizate cu această decizie.

Se preconizează că cea de-a 11-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini (MEU), formată din cel puțin 2.200 de pușcași marini, va pleca din San Diego în zilele următoare, mai devreme decât era programat, au declarat sursele menționate.

Ei au precizat că a 11-a MEU se va deplasa la bordul navei USS Boxer, o navă de asalt amfibie, și va fi însoțită probabil de cel puțin una, dacă nu chiar două nave suplimentare, ceea ce înseamnă că vor fi mobilizați și câteva mii de marinari americani.

