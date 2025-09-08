SUA trimite Ucrainei vehicule blindate mobile, versiunea „afgană” a M1117, cu protecție suplimentară și capacități sporite

Ucraina va primi un nou lot de 65 de vehicule blindate de luptă Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) din partea Statelor Unite, potrivit unui contract exclusiv pe trei ani atribuit companiei Textron, finanțat prin Inițiativa de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI).

Anunțul a fost făcut luni de Kyiv Post, citând The War Zone și surse din cadrul Comandamentului pentru Achiziții al Armatei SUA: „Noul vehicul blindat mobil de asalt este o versiune îmbunătățită a vehiculului blindat pe roți M1117 Guardian, dezvoltat pentru a oferi armatei afgane un transportor ușor, mobil și rezistent”.

Vehiculul include și varianta pentru evacuarea răniților

Printre îmbunătățiri se numără alungirea caroseriei, adăugarea de blindaj suplimentar și o protecție mai bună împotriva minelor. De asemenea, MSFV este disponibil și într-o versiune de ambulanță blindată, destinată evacuării răniților de pe câmpul de luptă”.

Ucraina a primit deja sute de vehicule M1117 standard, inclusiv 250 de unități recondiționate în cadrul unui pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari, din noiembrie 2022. Alte unități au fost livrate ulterior din stocurile armatei americane, inclusiv în cadrul pachetului PDA (Presidential Drawdown Authority) din septembrie 2024, un mecanism ce permite SUA să transfere rapid echipamente militare din stocurile proprii către Ucraina.

„Primele imagini cu M1117 utilizate de Forțele Armate ale Ucrainei au apărut în martie 2024, fiind operate de Batalionul 425 ‘Skala’”, se arată în The War Zone.

Protecție anti-dronă adăugată de ucraineni

Vehiculul atinge viteze de până la 100 km/h și are performanțe bune în teren accidentat, fiind ideal pentru misiuni rapide de transport și asalt. Cu toate acestea, experții avertizează că este vulnerabil la dronele FPV (vehicule aeriene fără pilot), rachete antitanc și artilerie.

„Imaginile din Ucraina arată că Forțele Armate ucrainene adaptează deja aceste vehicule cu «cuști anti-dronă» și alte forme de protecție”, scrie sursa citată.

Compania Textron, un important producător american de echipamente militare și aerospațiale, a reluat producția într-un ritm care permite nu doar livrarea acestui contract, ci și furnizarea ulterioară de piese de schimb și suport de întreținere pentru armata ucraineană.