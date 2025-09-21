Războiul din Ucraina, ziua 1306. Senatorii americani prezintă un proiect de lege pentru a trimite activele rusești înghețate în Ucraina

Președintele Finlandei: Garanțiile de securitate ale Ucrainei vor necesita disponibilitatea de a lupta împotriva Rusiei

Țările europene care oferă garanții de securitate postbelice Ucrainei vor fi pregătite să lupte împotriva Rusiei dacă aceasta va relua conflictul, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-un interviu acordat ziarului The Guardian și publicat sâmbătă.

Când a fost întrebat dacă garanții postbelici ar fi pregătiți să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a răspuns că „aceasta este ideea garanțiilor de securitate prin definiție”.

„Garanțiile de securitate, în esență, sunt un factor de descurajare. Acest factor de descurajare trebuie să fie plauzibil și, pentru a fi plauzibil, trebuie să fie puternic”, a adăugat el.

Petr Pavel: NATO „trebuie să răspundă în mod corespunzător, inclusiv militar”, la provocările Rusiei

NATO trebuie să rămână unită și să răspundă cu fermitate la provocările Rusiei, a declarat sâmbătă președintele ceh Petr Pavel, pe fondul intensificării încălcărilor spațiului aerian al NATO de către Rusia.

„În aceste vremuri, trebuie să acționăm cu fermitate, iar dacă au loc încălcări, trebuie să răspundem corespunzător, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și că a depășit limitele. Din păcate, acest lucru se află la limita conflictului, dar cedarea în fața răului este pur și simplu imposibilă”, a declarat Pavel într-un interviu acordat postului public de televiziune Czech Television.

Senatorii americani prezintă un proiect de lege pentru a trimite activele rusești înghețate în Ucraina

Un grup bipartid de senatori americani a prezentat pe 19 septembrie un proiect de lege care vizează trimiterea unei părți din activele rusești înghețate aflate sub controlul Washingtonului în Ucraina.

Legea privind implementarea reconstrucției prosperității economice și a oportunităților (REPO) 2.0 se bazează pe legislația anterioară adoptată în aprilie 2024, care viza acordarea de asistență Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

„Având în vedere brutalitatea Rusiei împotriva poporului ucrainean, era normal ca fondurile guvernului rus din Statele Unite să fie confiscate și reutilizate pentru a ajuta Ucraina să-și reconstruiască țara în conformitate cu Legea REPO”, a declarat senatorul republican Jim Risch.

Oficialii de rang înalt din Ucraina și SUA, discuții despre garanțiile de securitate și despre întâlnirea Trump-Zelenski

Andrii Yermak, șeful Administrației Prezidențiale din Ucraina, a discutat alături de Secretarul de Stat american Marco Rubio despre pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar și despre viitoarea întâlnire dintre președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump, care se va desfășura la New York.

Sâmbătă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul Adunării Generale a ONU, de la New York.