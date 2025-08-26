SUA: Un nor uriaș de praf s-a abătut asupra zonei metropolitane Phoenix. Mii de oameni, fără curent

Aproximativ 39.000 de persoane au rămas fără energie electrică în Arizona, potrivit PowerOutage.us.
Massive monsoon haboob rolls into Phoenix. #azwx #stormhour #duststorm #Weathernews pic.twitter.com/QFpi42PyDz
— Chris Frailey (@Chris_Frailey) August 26, 2025
Vântul și furtuna au redus vizibilitatea la un sfert de milă în zona metropolitană Phoenix. Departamentul Transporturilor din Arizona a scris într-o postare pe platforma socială X că oamenii nu ar trebui să conducă în timpul unei furtuni de praf.
Avioanele de la Aeroportul Internațional Phoenix au fost temporar blocate la sol din cauza „condițiilor meteorologice extreme”, a declarat Heather Shelbrack, reprezentanta aeroportului.