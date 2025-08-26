Prima pagină » Știri externe » SUA: Un nor uriaș de praf s-a abătut asupra zonei metropolitane Phoenix. Mii de oameni, fără curent

Un nor uriaș de praf s-a abătut luni asupra zonei metropolitane Phoenix, însoțit de furtuni, care au lăsat zeci de mii de oameni fără energie electrică și au blocat temporar zborurile de pe aeroportul orașului, scrie AP.
26 aug. 2025, 07:16, Știri externe

Aproximativ 39.000 de persoane au rămas fără energie electrică în Arizona, potrivit PowerOutage.us.

Vântul și furtuna au redus vizibilitatea la un sfert de milă în zona metropolitană Phoenix. Departamentul Transporturilor din Arizona a scris într-o postare pe platforma socială X că oamenii nu ar trebui să conducă în timpul unei furtuni de praf.

Avioanele de la Aeroportul Internațional Phoenix au fost temporar blocate la sol din cauza „condițiilor meteorologice extreme”, a declarat Heather Shelbrack, reprezentanta aeroportului.