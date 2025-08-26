SUA: Un nor uriaș de praf s-a abătut asupra zonei metropolitane Phoenix. Mii de oameni, fără curent

Un nor uriaș de praf s-a abătut luni asupra zonei metropolitane Phoenix, însoțit de furtuni, care au lăsat zeci de mii de oameni fără energie electrică și au blocat temporar zborurile de pe aeroportul orașului, scrie AP.