SUA vrea să reducă dependența de China și investește sute de milioane de dolari în pământuri rare

Administrația Trump intensifică eforturile de dezvoltare a industriei mineralelor critice din SUA, investind sute de milioane de dolari în companii americane pentru a rupe dominația Chinei asupra lanțului global de aprovizionare cu pământuri rare.
Andreea Tobias
27 aug. 2025, 07:29, Economic

Guvernul federal a acordat un împrumut de 150 de milioane de dolari companiei MP Materials și a stabilit un preț minim garantat pentru produsele din neodim și praseodim pe o perioadă de zece ani. Pentagonul investește în total 400 de milioane de dolari în producătorul de pământuri rare.

„Este momentul Manhattan Project pentru pământurile rare”, a declarat Joshua Ballard, CEO al USA Rare Earth, care intenționează să înceapă anul viitor producția de magneți din pământuri rare.

Trump a avertizat că ar putea aplica tarife de 200% asupra mărfurilor chinezești dacă Beijingul nu exportă magneți în SUA, menționând că China „a preluat într-un fel monopolul asupra magneților din lume”, transmite AP.

Specialiștii consideră dependența Americii de China pentru cele 50 de minerale critice – inclusiv 17 elemente rare – o vulnerabilitate națională, având în vedere că sunt esențiale pentru smartphone-uri, vehicule electrice, turbine eoliene și echipamente militare.

Proiectul de lege din acest an include 2 miliarde de dolari pentru Pentagon pentru stimularea stocurilor americane de minerale critice și încă 5 miliarde de dolari până în 2029 pentru investiții în lanțurile de aprovizionare.