Submarinele NATO au deschis focul asupra unei vechi nave de război norvegiene

Operațiunea a avut loc în septembrie, însă NATO a publicat imaginile abia acum. Scufundarea unor nave militare vechi și scoase din uz este o practică standard pentru forțele navale care vor să-și testeze sistemele de armament, scrie nationalinterest.org.

O torpilă lovește o fregată norvegiană

În septembrie, un submarin norvegian a scufundat fregata dezafectată KNM Trondheim, în apropierea insulei Senja, în nordul Norvegiei.

NATO a publicat un videoclip din timpul exercițiului. Acesta începe cu imagini filmate prin periscop, urmărind fregata KNM Trondheim de la distanță. Secunde mai târziu, torpilele lovesc nava în zona mediană, ridicând-o în aer. Clipul trece apoi la camerele montate pe navă, care surprind impactul direct al unei torpile grele asupra fregatei. Rezultatul este devastator: nava se înclină și se scufundă în câteva minute.

Potrivit Comandamentului Aliat Întrunit al NATO Norfolk, scufundarea fregatei norvegiene a făcut parte din exercițiul Aegir 25, fiind menită să verifice și să demonstreze puterea de lovire a flotei de submarine a Alianței.

Înainte ca fregata să fie scufundată, navele NATO au bombardat-o cu rachete. Fregata britanică HMS Somerset și nava norvegiană KNM Thor Heyerdahl au lansat rachete Naval Strike Missile asupra fostei fregate.

Nu este prima dată când KNM Trondheim este folosită ca țintă pentru teste. În urmă cu peste un deceniu, armata norvegiană a utilizat aceeași navă dezafectată pentru a testa eficiența și puterea de distrugere a rachetei norvegiene Naval Strike Missile.

De asemenea, nu este prima navă norvegiană scoasă din uz care este scufundată în astfel de exerciții. Tot în cadrul aceluiași exercițiu, bombardiere americane B-2 Spirit, alături de avioane norvegiene F-35A și aeronave P-8 Poseidon, au scufundat fregata dezafectată KNM Bergen, în cadrul unui exercițiu Quicksink.

Scufundarea navelor vechi este o practică obișnuită pentru a testa armele în condiții cât mai reale. În trecut, era chiar și mai răspândită. După al Doilea Război Mondial, în perioada reducerii flotei americane, Pentagonul a testat arme aeriene și navale — inclusiv arme nucleare — pe numeroase nave scoase din uz, inclusiv unele germane și japoneze capturate.

Submarinele sunt prădătorii mărilor

Submarinele de atac sunt adevărații prădători ai mărilor. Concepute pentru a vâna și scufunda nave inamice, aceste submarine pot sta ascunse perioade îndelungate, așteptând momentul potrivit pentru a lovi o navă militară sau comercială nepregătită, cu o torpilă lansată precis.

În trecut, submarinele aveau și tunuri, iar comandanții puteau ieși la suprafață pentru a ataca nave de sprijin sau comerciale cu foc direct. Era o tactică eficientă pentru a economisi torpile și pentru a permite echipajelor inamice să se salveze cu bărcile de salvare. Totuși, submarinele nu puteau face asta împotriva navelor de război intacte, deoarece ar fi fost rapid distruse de puterea superioară de foc a acestora.