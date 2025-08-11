Sud-vestul Franței, amenințat de caniculă și incendii. Autoritățile sunt în alertă

În Aude, o regiune formată din podgorii și tufăriș mediteranean, sute de pompieri au rămas pe dealuri pentru a supraveghea marginile unui incendiu masiv care a mistuit săptămâna trecută 16.000 de hectare. Oficialii spun că flăcările sunt sub control, dar avertizează că focul nu va fi stins complet săptămâni întregi, existând încă puncte fierbinți mocnite.

Meteo-France a emis o alertă roșie pentru 12 departamente, cel mai înalt nivel de avertizare de caniculă din Franța, anticipând o căldură excepțională ce se întinde de la coasta Atlanticului până la câmpiile mediteraneene. Alte 41 de departamente au fost plasate sub alerte portocalii, la fel și microstatul vecin Andorra, situat între Franța și Spania.

Alertele roșii au fost emise doar de opt ori de la crearea lor în 2004. Acest nivel este rezervat pentru valuri extreme și prelungite de căldură, cu riscuri majore pentru sănătate și potențialul de a afecta viața de zi cu zi. El permite autorităților locale să anuleze evenimente în aer liber, să închidă spații publice și să modifice orarele școlilor sau taberelor de vară.