Suedia alocă 108 milioane de dolari pentru cumpărarea armelor americane destinate Ucrainei

Potrivit anunțului dat, joi, de Ministerul Apărării din Suedia, fondurile fac parte dintr-un pachet anunțat anterior.

Pål Jonson, ministrul Apărării din Suedia a precizat că, datorită programului PURL, Ucraina poate obține rapid acces la echipamente de apărare esențiale din SUA, inclusiv sisteme moderne de apărare aeriană și muniție.

„Este esențial ca Ucraina să poată să se apere împotriva unor noi atacuri rusești. Sprijinul Suediei este pe termen lung, cuprinzător și bazat pe nevoile Ucrainei”, a declarat Jonson, citat de Ukrainska Pravda.

Este pentru a patra oară când Suedia alocă fonduri în cadrul programului PURL. Odată cu această nouă contribuție, sprijinul total acordat de Suedia prin intermediul PURL se ridică la 543 de milioane de dolari americani.

Anunțul Suediei a fost făcut în ziua în care a avut loc o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, în marja căreia Germania a anunțat că va aloca încă 400 de milioane de dolari SUA pentru apărarea aeriană a Ucrainei și pentru rachetele Patriot, în cadrul programelor PURL și Jumpstart.