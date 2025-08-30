Suedia, dezamăgită că UE nu poate acorda Ucrainei fonduri provenite din înghețarea activelor rusești

Suedia este dezamăgită că UE nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la folosirea banilor din înghețarea activelor rusești.

Ministra de Externe a Suediei și-a exprimat nemulțumirea sâmbătă, cu prilejul unor declarații date pe marginea întâlnirii informale a miniștrilor UE de Externe, desfășurată la Compenhaga, potrivit Ukrainska Pravda.

„Sunt, de asemenea, foarte frustrată că UE nu este în măsură să ia decizii cu privire la activele

(n.r. – rusești) înghețate, pentru a se asigura că Ucraina le poate utiliza”, a declarat Maria Malmer Stenergard, ministra de Externe a Suediei.

Oficiala a subliniat, spunând: „(…) este evident că Rusia nu dorește să pună capăt războiului și, prin urmare, trebuie să exercităm o presiune mai mare asupra Rusiei”.

Aceasta a continuat, spunând: „Prin urmare, trebuie să adoptăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, dar și să continuăm procesul de aderare a Ucrainei la UE”, a declarat Stenergrad.

Kaja Kallas, reprezentanta UE în Afaceri Externe și Politică de Securitate a precizat că activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse nu vor fi returnate Kremlinului în urma unui eventual acord de încetare a focului, până când nu vor fi plătite despăgubiri Ucrainei.