Suedia va reduce TVA-ul la produsele alimentare. Franța ia ideea în considerare aceeași măsură

Măsura ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie 2026 și să se încheie la 31 decembrie 2027, potrivit Le Figaro.

„Înseamnă că toți suedezii ar trebui să vadă cheltuielile alimentare scăzând, iar persoanele cu venituri mai modeste vor beneficia proporțional cel mai mult”, a precizat guvernul într-un comunicat. Pentru o familie cu doi copii, coșul alimentar va fi cu 6.500 de coroane (aproximativ 590 de euro) mai ieftin pe an, potrivit aceleiași surse.

Suedia s-a confruntat în primăvară cu o creștere puternică a prețurilor la alimente, sub efectul inflației, al războiului din Ucraina și al pandemiei de coronavirus. Executivul s-a întâlnit atunci cu marii actori din sector pentru a discuta situația.

Decizia, luată cu un an înainte de alegerile legislative

Pentru a oferi un răgaz gospodăriilor, guvernul conservator mizează acum pe reducerea TVA la alimente de la 12% la 6%. Măsura ar urma să afecteze cheltuielile publice cu 16 miliarde de coroane (1,45 miliarde de euro) în 2026 și cu 21 de miliarde (1,9 miliarde de euro) în 2027.

Anunțul acestor decizii vine cu un an înaintea alegerilor legislative prevăzute pentru septembrie 2026. Va fi creată și o comisie pentru monitorizarea evoluției prețurilor, iar Agenția suedeză pentru creștere economică și regională va avea sarcina de a îmbunătăți concurența din sector.

„Reduceri anterioare ale TVA arată că măsura este costisitoare, greu de evaluat și afectează inegal diferitele grupuri din societate, profitând dimpotrivă celor cu venituri mari”, a transmis sindicatul angajaților din comerț într-un comunicat.