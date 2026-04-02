Summit virtual dedicat redeschiderii Strâmtorii Ormuz

SUA nu participă la întâlnirea virtuală, care are loc după ce președintele Donald Trump a precizat că, în opinia sa, securizarea căii navigabile, închisă ca urmare a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, nu este treaba Americii, potrivit AP. Trump i-a denigrat, de asemenea, pe aliații europeni ai Americii pentru că nu au sprijinit războiul și și-a reînnoit amenințările de a retrage SUA din NATO.

Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat că discuțiile, care se concentrează pe mijloace politice și diplomatice mai degrabă decât militare, au demonstrat „puterea determinării noastre internaționale” de a redeschide strâmtoarea.

„Am văzut cum Iranul deturnează o rută maritimă internațională pentru a ține economia globală ostatică”, a spus ea la începutul întâlnirii. Cooper a spus că creșterile „nesustenabile” ale prețurilor petrolului și alimentelor „lovesc gospodăriile și întreprinderile din fiecare colț al lumii”.

Atacurile iraniene asupra navelor comerciale și amenințarea cu apariția altora au oprit aproape tot traficul pe calea navigabilă care leagă Golful Persic de restul oceanelor globului, închizând o cale critică pentru fluxul mondial de petrol și ducând la creșterea prețurilor petrolului.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, au avut loc 23 de atacuri directe asupra navelor comerciale din Golf, iar 11 membri ai echipajului au fost uciși, potrivit Lloyd’s List Intelligence, o firmă de date maritime.

Traficul prin strâmtoare s-a redus considerabil, traficul petrolier rămas fiind dominat de petroliere care transportă petrol iranian și care eludează sancțiunile, a declarat Lloyd’s List Intelligence într-un briefing de joi. Aceasta a precizat că o operațiune neclare în cadrul căreia veteranii Iranului care pot trece continuă, în timp ce Teheranul își menține controlul asupra căii navigabile cheie.