Suprasolicitarea rețelei provoacă pene de curent în Kiev și alte regiuni ucrainene

Presiunea apei a fost de asemenea afectată în anumite zone ale capitalei ucrainene. Trei districte centrale de pe malul vestic al râului Dnipro au rămas fără electricitate, iar metroul din Kiev a trebuit să funcționeze temporar pe energie de rezervă. Echipele de intervenție au restabilit ulterior alimentarea cu energie, însă penele de curent au continuat să fie raportate, iar presiunea apei urma să revină la normal în două-trei ore.

Ukrenergo, operatorul liniilor de înaltă tensiune din Ucraina, a declarat că problemele persistente cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au provocat pene de curent în regiunile nordice, centrale și sud-estice ale țării.

În ultimele săptămâni, atacurile rusești s-au concentrat pe ținte energetice, lăsând peste un milion de gospodării și afaceri fără electricitate temporar.