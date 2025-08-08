Supraviețuire miraculoasă: Un jurnalist a trăit șase zile pe un ghețar doar cu batoane de cereale și apă de ploaie

Un jurnalist american, blocat pe un ghețar norvegian, a supraviețuit șase zile cu batoane de cereale și apă de ploaie. El a căzut de la mare înălțime și s-a lovit la picioare. Cei care l-au găsit au spus că bărbatul a supraviețuit datorită cunoștințelor sale vaste despre natură.