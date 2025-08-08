Supraviețuire miraculoasă: Un jurnalist a trăit șase zile pe un ghețar doar cu batoane de cereale și apă de ploaie

Jurnalistul american Alec Luhn a rămas blocat într-o zonă abruptă a Parcului Național Folgefonna din Norvegia, potrivit Le Figaro.
În prima zi a expediției sale solitare, el a căzut pe un ghețar și s-a accidentat grav la picioare. Soția sa nu s-a îngrijorat în lipsa apelurilor telefonice deoarece bărbatul, în vârstă de 38 de ani, este un specialist în climă și un experimentat drumeț.
Alarma a fost dată în momentul în care americanul nu a ajuns la avionul care trebuia să-l transporte spre casă. După șase zile de căutări el a fost văzut pe ghețarul Folgefonna de echipajul unui elicopter. Salvatorii au spus că echipamentul i-a salvat viața americanului: un cort, haine bune, câteva batoane de cereale cu ciocolată și apă de ploaie.