Supraviețuire miraculoasă: Un jurnalist a trăit șase zile pe un ghețar doar cu batoane de cereale și apă de ploaie

Un jurnalist american, blocat pe un ghețar norvegian, a supraviețuit șase zile cu batoane de cereale și apă de ploaie. El a căzut de la mare înălțime și s-a lovit la picioare. Cei care l-au găsit au spus că bărbatul a supraviețuit datorită cunoștințelor sale vaste despre natură.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
08 aug. 2025, 06:14, Știri externe

Jurnalistul american Alec Luhn a rămas blocat într-o zonă abruptă a Parcului Național Folgefonna din Norvegia, potrivit Le Figaro.

În prima zi a expediției sale solitare, el a căzut pe un ghețar și s-a accidentat grav la picioare. Soția sa nu s-a îngrijorat în lipsa apelurilor telefonice deoarece bărbatul, în vârstă de 38 de ani, este un specialist în climă și un experimentat drumeț.

Alarma a fost dată în momentul în care americanul nu a ajuns la avionul care trebuia să-l transporte spre casă. După șase zile de căutări el a fost văzut pe ghețarul Folgefonna de echipajul unui elicopter. Salvatorii au spus că echipamentul i-a salvat viața americanului: un cort, haine bune, câteva batoane de cereale cu ciocolată și apă de ploaie.