Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va obține 100% din finanțarea necesară pentru importurile de gaze, în urma acordurilor cu partenerii europeni și cu sprijinul G7, după atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.
Ucraina va asigura integral fondurile necesare pentru importurile de gaze, spune Zelenski
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
01 nov. 2025, 18:33, Știri externe

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă seara, într-un videoclip publicat pe platforma X, că Ucraina va asigura integral fondurile necesare pentru importurile de gaze, mulțumind statelor care oferă deja sprijin financiar.

El a menționat că cele mai consistente acorduri au fost încheiate cu Norvegia, iar discuțiile cu alte țări europene sunt în desfășurare.

„Ne bazăm pe sprijinul Uniunii Europene, iar negocierile sunt programate pentru săptămâna viitoare”, a precizat Zelenski.

Liderul ucrainean a spus că așteaptă un raport din partea ministrului Energiei, după întrevederile acestuia cu reprezentanții G7.

Grupul celor șapte mari economii a transmis recent o declarație importantă privind sprijinirea sectorului energetic ucrainean, grav afectat de atacurile rusești.

„Este esențial ca acest sprijin să aibă cel mai mare impact posibil”, a adăugat Zelenski.