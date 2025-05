Surpriză în deschiderea summitului din Albania: Liderii europeni au fost transformați în... bebeluși

Adunați la Tirana, în Albania, pentru summitul Comunității Politice Europene care a început vineri, 47 de lideri, printre care și președintele Emmanuel Macron, au discutat subiecte importante. Cu toate acestea, o secvență surprinzătoare din deschiderea întâlnirii a luat prin surprindere întreaga asistență. Înainte de a aborda chestiunile esențiale ale ordinii de zi, imagini generate de inteligența artificială i-a prezentat pe șefii de stat… în versiunea unor bebeluși. O pauză plină cu umor, primită cu râsete din partea audienței, dar care a lăsat și fețe impasibile, precum cea a președintelui Erdogan, potrivit sursei citate.

Nu este pentru prima dată când inteligența artificială își face loc în reprezentarea liderilor politici. În ultimele luni, creațiile generate de IA s-au înmulțit, oscilând între satiră și admirație. Inclusiv Emmanuel Macron a împărtășit personal videoclipuri satirice realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

🇦🇱 #Albania During the European Political Community Summit in the Albanian capital, Tirana, an #AI-generated video depicted European leaders as children, each welcoming attendees in their native language with the phrase: „Welcome to Albania”. pic.twitter.com/ujY7EXfsJS

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 16, 2025