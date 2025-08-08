OpenAI lansează GPT-5, un barometru pentru a determina dacă entuziasmul față de AI este justificat

OpenAI a lansat joi a cincea generație a tehnologiei de inteligență artificială care stă la baza ChatGPT, o actualizare a produsului care este urmărită cu atenție pentru a vedea dacă AI generativă avansează rapid sau a atins un plafon, conform AP.

GPT-5 apare la mai bine de doi ani după lansarea GPT-4 în martie 2023, încheind o perioadă de investiții comerciale intense, entuziasm și îngrijorare cu privire la capacitățile AI.

În așteptarea acestui moment, rivalul Anthropic a lansat la începutul săptămânii cea mai recentă versiune a propriului chatbot, Claude, ca parte a unei curse cu Google și alți concurenți din SUA și China pentru a se depăși reciproc în ceea ce privește standardele de referință în domeniul IA. Între timp, Microsoft, partenerul de lungă durată al OpenAI, a declarat că va încorpora GPT-5 în propriul asistent AI, Copilot.

Așteptările sunt mari pentru cea mai nouă versiune a modelului emblematic al OpenAI, deoarece compania din San Francisco și-a poziționat de mult timp progresele tehnice ca o cale către inteligența artificială generală, sau AGI, o tehnologie care ar trebui să depășească oamenii în ceea ce privește munca cu valoare economică.

De asemenea, încearcă să strângă sume uriașe de bani pentru a ajunge acolo, în parte pentru a plăti cipurile de computer și centrele de date costisitoare necesare pentru a construi și rula tehnologia.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a descris noul model ca fiind „un pas semnificativ pe calea noastră către AGI”, dar s-a concentrat în principal pe utilitatea acestuia pentru cei 700 de milioane de oameni care, potrivit lui, utilizează ChatGPT în fiecare săptămână.

„Este ca și cum ai vorbi cu un expert – un expert legitim cu doctorat în orice domeniu, în orice domeniu ai nevoie, la cerere”, a spus Altman joi, în cadrul unui eveniment de lansare transmis în direct.

Poate dura ceva timp până să vedem cum folosesc oamenii noul model – disponibil acum, cu limite de utilizare, pentru oricine are un cont ChatGPT gratuit. Evenimentul de joi s-a concentrat în mare măsură pe utilizarea ChatGPT în codificare, un domeniu în care Anthropic este considerat lider, și a avut ca invitat pe CEO-ul producătorului de software de codificare Cursor, un client important al Anthropic.

Prezentatorii OpenAI au discutat, de asemenea, despre îmbunătățirile în materie de siguranță pentru a face chatbotul „mai puțin înșelător” și a-l împiedica să producă răspunsuri dăunătoare la solicitări „formulate inteligent” care ar putea ocoli barierele de protecție. Associated Press a raportat miercuri despre un studiu care a arătat că ChatGPT furniza informații periculoase despre droguri și automutilare cercetătorilor care se dădeau drept adolescenți.