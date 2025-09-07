Susținătorii lui Bolsonaro au ieșit în stradă, cu câteva zile înainte de verdictul privind tentativa de lovitură de stat

Manifestanții din Brasilia, Rio de Janeiro și São Paulo au fluturat drapele braziliene alături de câteva steaguri americane, într-un gest ce face trimitere la președintele Donald Trump, care a numit procedurile judiciare împotriva lui Bolsonaro o „vânătoare de vrăjitoare”, relatează Reuters.

Bolsonaro, aflat în prezent în arest la domiciliu, este inculpat pentru că ar fi încercat să se agațe de putere după ce a pierdut alegerile în fața liderului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva. Acesta neagă toate acuzațiile.

Dacă va fi condamnat, Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, ar putea primi ani grei de închisoare. Curtea Supremă a Braziliei urmează să pronunțe verdictul până vineri.

Unii critici ai lui Bolsonaro s-au adunat în altă parte a capitalei, cerând condamnarea acestuia.

Țara urmărește, de asemenea, eforturile liderilor partidelor de centru și opoziție din Congres de a adopta un amplu proiect de amnistie pentru toți cei implicați în presupusul complot, inclusiv pentru Bolsonaro.

Pe 8 ianuarie 2023, susținătorii lui Bolsonaro care au refuzat să accepte înfrângerea sa electorală au luat cu asalt Congresul, Curtea Supremă și palatul prezidențial, într-o acțiune care a imitat atacul asupra Capitoliului SUA cu doi ani mai devreme.

Bolsonaro are interdicție de a candida pentru funcții publice până în 2030. Totuși, fostul președinte și-a exprimat constant dorința de a intra în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2026.