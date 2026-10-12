Taiwanul va monitoriza îndeaproape noile exerciții cu foc real ale Chinei

Ministrul Apărării din Taiwan a indicat că va „monitoriza îndeaproape” exercițiile militare chineze programate să înceapă luni, timp de mai bine de o săptămână, în special în largul coastei insulei, potrivit Le Figaro.

„În conformitate cu principiul pregătirii pentru ce e mai rău, vom continua să monitorizăm îndeaproape toate activitățile lor, fie că este vorba de exerciții cu foc real sau de alte antrenamente militare”, a declarat Wellington Koo membrilor Yuanului Legislativ.

„Merită subliniat aici că exercițiile militare constante ale Armatei Populare de Eliberare (APL, denumirea oficială a forțelor chineze), care provoacă îngrijorare în întreaga regiune indo-pacifică, merită întreaga noastră atenție”, a adăugat el.

Autoritățile maritime chineze au anunțat în ultimele zile că exerciții vor avea loc în perioada 12-20 octombrie în Marea Bohai, Marea Galbenă,Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud.

China consideră insula cu 23 de milioane de locuitori drept una dintre provinciile sale și a amenințat că va folosi forța pentru a prelua controlul. Beijingul desfășoară aproape zilnic nave, avioane de vânătoare și nave ale pazei de coastă în jurul Taiwanului, afirmându-și suveranitatea, lucru respins de Taipei.