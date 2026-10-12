Prima pagină » Știri externe » Taiwanul va monitoriza îndeaproape noile exerciții cu foc real ale Chinei

Taiwanul va monitoriza îndeaproape noile exerciții cu foc real ale Chinei

Noi exerciții militare chineze urmează să înceapă luni și să dureze mai mult de o săptămână în largul coastei Taiwanului, în contextul în care Beijingul amenință de mai mulți ani că va folosi forța pentru a recâștiga controlul asupra insulei.
Taiwanul va monitoriza îndeaproape noile exerciții cu foc real ale Chinei
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
12 oct. 2026, 10:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Apărării din Taiwan a indicat că va „monitoriza îndeaproape” exercițiile militare chineze programate să înceapă luni, timp de mai bine de o săptămână, în special în largul coastei insulei, potrivit Le Figaro.

„În conformitate cu principiul pregătirii pentru ce e mai rău, vom continua să monitorizăm îndeaproape toate activitățile lor, fie că este vorba de exerciții cu foc real sau de alte antrenamente militare”, a declarat Wellington Koo membrilor Yuanului Legislativ.

„Merită subliniat aici că exercițiile militare constante ale Armatei Populare de Eliberare (APL, denumirea oficială a forțelor chineze), care provoacă îngrijorare în întreaga regiune indo-pacifică, merită întreaga noastră atenție”, a adăugat el.

Autoritățile maritime chineze au anunțat în ultimele zile că exerciții vor avea loc în perioada 12-20 octombrie în Marea Bohai, Marea Galbenă,Marea Chinei  de Est și Marea Chinei de Sud.

China consideră insula cu 23 de milioane de locuitori drept una dintre provinciile sale și a amenințat că va folosi forța pentru a prelua controlul. Beijingul desfășoară aproape zilnic nave, avioane de vânătoare  și nave ale pazei de coastă în jurul Taiwanului, afirmându-și suveranitatea, lucru respins de Taipei.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
IREAL ce pensie primește Petre Roman la 80 de ani! Românii de rând nici nu visează la o asemenea sumă
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport
Mihai Chihaia, analist în securitate europeană: „Este nevoie de mai mult leadership de idei la Bruxelles, din partea României, pentru consolidarea securității maritime”
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor