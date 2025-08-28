Tarifele americane au surprins economia elvețiană. Previziunile îndică o creștere sub medie

Trump a luat prin surprindere Elveția când a anunțat că mărfurile elvețiene importate vor fi afectate de un tarif uriaș de 39% pe 1 august, una dintre cele mai mari taxe noi pe care le-a impus asupra a zeci de țări.

Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) din cadrul Ministerului Economiei elvețian a declarat că se confruntă acum cu o creștere mai slabă.

„Un scenariu economic actualizat de la SECO arată că, din cauza creșterii tarifelor de import din SUA, economia elvețiană va crește probabil mai lent decât se aștepta anterior, în special în 2026”, se arată într-un comunicat.

În previziunile sale din iunie, grupul de experți al guvernului elvețian privind ciclurile economice a estimat o creștere semnificativ sub medie pentru economia elvețiană: 1,3% în acest an și 1,2% anul viitor. „Odată cu introducerea unor tarife americane mai mari la importurile din Elveția la începutul lunii august, perspectivele s-au înrăutățit și mai mult”, a declarat SECO.

În scenariul economic actualizat, SECO vizează o creștere de 1,2% în acest an și de 0,8% anul viitor.

„Nu se așteaptă în prezent o recesiune severă. Cu toate acestea, impactul economic ar putea fi semnificativ pentru anumite sectoare și companii”, se arată în comunicat.

Următoarea actualizare completă a previziunilor economice este programată pentru 16 octombrie. Rata vamală de 39% a fost în creștere față de o taxă „de bază” de 10% introdusă de Trump în aprilie asupra importurilor americane de bunuri din întreaga lume.

Noua rată tarifară, mai mare, pune în pericol sectoare întregi ale economiei elvețiene, axate pe exporturi, în special ceasurile și utilajele industriale, dar și ciocolata și brânza.