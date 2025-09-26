Tarifele lui Trump zguduie acțiunile din sectorul farmaceutic european

Sectorul farmaceutic european a fost puternic afectat de anunțul președintelui american privind impunerea unor tarife vamale de 100% pe toate importurile de medicamente în Statele Unite, începând cu 1 octombrie.

Declarația a fost făcută joi seara pe platforma Truth Social, unde Trump a subliniat că doar companiile care produc în SUA vor fi exceptate: „Companiile care au construit facilități de producție în America vor fi scutite, dar numai după ce încep efectiv construcția fabricilor”, a transmis liderul american.

Zealand, Novo și Orion: -2%

Urmare acestor declarații, indicele Stoxx Europe 600 Healthcare – care arată performanța companiilor din sectorul sănătății listate pe bursele europene, a înregistrat o scădere de 0,2%, iar companii farmaceutice de top precum Zealand Pharma, Novo Nordisk și Orion au pierdut peste 2% din valoarea acțiunilor, potrivit CNBC.

SUA vrea locuri de muncă, nu importuri

Deși piețele au reacționat negativ inițial, analiștii de la JP Morgan – una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume – încearcă să tempereze îngrijorarea investitorilor: „Tariful potențial de 100% ar putea fi în mare parte evitat prin extinderea producției în SUA”, a comunicat vineri banca americană, adăugând că impactul general asupra marilor companii farmaceutice „rămâne gestionabil”.

În fapt, strategia urmărește exact ceea ce administrația americană încearcă să obțină: relocarea producției și crearea de locuri de muncă în Statele Unite. Impunând tarife ridicate, SUA descurajează importurile și încurajează companiile străine să construiască fabrici pe teritoriul său, mai ales că economia americană se confruntă cu o scădere drastică a locurilor de muncă în sectorul manufacturier.

Tarifele amenință aprovizionarea cu medicamente

Pe lângă industria farmaceutică, Trump a anunțat și tarife de 25% pentru camioanele grele. Anunțurile președintelui american reflectă direcția protecționistă a politicii comerciale americane.

La rândul său, Uniunea Europeană analizează impunerea unor tarife de până la 50% pentru oțelul chinezesc, semn că tensiunile comerciale se amplifică.

Investitorii așteaptă acum detalii concrete despre cum vor fi aplicate noile tarife, iar mulți se tem că impunerea acestor taxe vamale ar putea duce la întârzieri sau lipsuri în aprovizionarea cu medicamente la nivel global.