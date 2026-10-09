Tensiuni între Rusia și Olanda. Moscova amenință cu un răspuns „devastator” după ce a fost numită „inamic”

Ambasada Rusiei în Olanda a transmis vineri că Moscova a fost informată despre poziția Guvernului de la Haga, după ce ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a confirmat că declarația prin care Rusia a fost numită „inamic” reprezintă poziția Executivului.

Într-un mesaj publicat pe X, ambasada rusă a acuzat autoritățile olandeze că promovează „o politică orientată spre război” și a avertizat că Moscova va ține cont de această poziție.

Rusia amenință cu un răspuns „devastator”

Ambasada Rusiei a acuzat-o pe Dilan Yeşilgöz-Zegerius, ministrul olandez al Apărării, că, prin folosirea termenului „inamic”, ar încerca să provoace un conflict armat între cele două țări.

Reprezentanții Moscovei susțin că Rusia nu are intenții agresive față de Europa sau Olanda, dar au transmis un avertisment privind eventualele acțiuni împotriva securității sale.

„Orice atingere adusă securității și suveranității Federației Ruse va primi un răspuns imediat, rapid și devastator”, a transmis ambasada rusă.

În timpul dezbaterii parlamentare privind bugetul Apărării, care a avut loc joi, ministrul olandez a numit Rusia „inamic”. Dilan Yeşilgöz-Zegerius a explicat că nu mai vrea să descrie Rusia doar „agresor”, invocând intensificarea actelor de sabotaj, a incidentelor cu drone și a altor amenințări la adresa securității europene.

Guvernul olandez își asumă declarația ministrului Apărării

Șeful diplomației olandeze, Tom Berendsen, a confirmat că ministrul Apărării a exprimat poziția oficială a Guvernului.

El a precizat însă că folosirea termenului „inamic” în locul celui de „agresor” nu modifică politica Olandei față de Rusia.

La rândul său, ministrul olandez al Apărării a explicat că declarația sa nu înseamnă că Olanda se află în război cu Rusia. Dilan Yeşilgöz-Zegerius a invocat amenințările la adresa securității europene și avertismentele serviciilor de informații privind posibilitatea unui conflict între Rusia și NATO.

Rusia acuză Olanda că provoacă un conflict armat

Într-un comentariu transmis agenției TASS, Ambasada Rusiei a acuzat-o pe Dilan Yeşilgöz-Zegerius că, numind Rusia „inamic”, a demonstrat angajamentul Guvernului de la Haga față de o politică de confruntare.

„De fapt, ea și-a dezvăluit fără rușine dorința de a provoca un conflict armat cu țara noastră”, au transmis reprezentanții diplomatici ruși.