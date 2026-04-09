The New Yorker: Sam Altman, descris de foști colaboratori drept „un mincinos cronic”

Articolul din The New Yorker, semnat de jurnaliștii Andrew Marantz și Ronan Farrow se bazează pe aproximativ 18 luni de documentare. Autorii au realizat peste o sută de interviuri cu actuali și foști angajați ai OpenAI, directori, investitori și persoane apropiate companiei. Investigația include și documente interne și conversații private. Din aceste mărturii rezultă imaginea unui lider extrem de influent, dar contestat în interiorul organizației. Un membru al consiliului de administrație al OpenAI l-a descris pe Altman drept o persoană care „nu se ține de adevăr”. El combină dorința de a fi apreciat cu o indiferență aproape sociopatică față de consecințele minciunilor.

Episodul concedierii și reangajării din 2023. Tensiunile interne

Investigația reamintește și episodul din noiembrie 2023, când Altman a fost concediat de consiliul de administrație al OpenAI, într-un eveniment cunoscut intern drept „the blip”. Decizia a provocat însă o revoltă în companie. Aproximativ 700 dintre cei 770 de angajați au amenințat că vor demisiona dacă Altman nu este repus în funcție. După doar câteva zile, Altman a revenit la conducerea companiei. În același timp, majoritatea membrilor consiliului care votaseră demiterea sa au fost înlocuiți. Articolul descrie și tensiunile dintre Altman și cercetătorii preocupați de riscurile inteligenței artificiale. Unul dintre aceștia a fost Ilya Sutskever, cofondator al OpenAI și responsabil științific. În unele comunicări interne, Sutskever și-a exprimat îndoielile cu privire la capacitatea lui Altman de a conduce dezvoltarea unei tehnologii atât de puternice. În mesajele citate de publicație, acesta sugera că Altman le spune adesea oamenilor doar ceea ce vor să audă.

Plecarea unor cercetători și apariția rivalului Anthropic

Divergențele privind siguranța inteligenței artificiale au dus și la plecarea unor cercetători importanți din OpenAI. În 2021, Dario Amodei, unul dintre liderii echipei de securitate AI, a părăsit compania împreună cu mai mulți colegi și a fondat Anthropic. Acesta a devenit rapid unul dintre principalii competitori ai OpenAI. Potrivit investigației, decizia a fost influențată de neînțelegeri privind modul în care conducerea companiei aborda problemele de siguranță și comercializare a tehnologiei.

Articolul mai arată că Altman a fost implicat în numeroase proiecte și negocieri financiare majore. Printre acestea se numără planuri de finanțare pentru infrastructura globală de inteligență artificială și proiecte de producție de cipuri AI. Investigația susține că unele dintre aceste negocieri ar fi fost purtate fără informarea completă a consiliului de administrație al OpenAI. În același timp, Altman ar fi schimbat de-a lungul timpului pozițiile politice și publice în funcție de contextul economic și politic.

Una dintre cele mai influente figuri din AI

În ciuda controverselor, Sam Altman rămâne una dintre cele mai puternice persoane din industria tehnologică. OpenAI se află în centrul dezvoltării inteligenței artificiale generative. Proiectele susținute de Altman implică investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructură și hardware pentru AI. Investigația New Yorker sugerează însă că ascensiunea sa este însoțită de conflicte interne, acuzații și dezbateri intense despre modul în care ar trebui condusă dezvoltarea unei tehnologii considerate revoluționare.