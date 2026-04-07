Anthropic raportează pentru prima dată venituri mai mari decât rivalul său OpenAI

Anthropic, creatorul modelului de inteligență artificială generativă Claude, a anunțat luni o creștere „exponențială” a veniturilor sale, care s-au triplat într-un singur trimestru, până la punctul de a revendica pentru prima dată un venit anualizat care îl depășește pe cel al principalului său rival OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, potrivit Le Figaro. „Veniturile noastre anualizate”, adică extrapolate din veniturile recente, „au depășit acum 30 de miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025”, a declarat startup-ul cu sediul în San Francisco într-un comunicat de presă.

OpenAI, care revendică un număr record de 900 de milioane de utilizatori săptămânali pentru ChatGPT, a anunțat la sfârșitul lunii martie venituri de două miliarde de dolari pe lună, sau o rată anualizată de aproximativ 24 de miliarde de dolari. Aceste cifre anualizate nu sunt conturi auditate, ci proiecții ale celor două companii, ținând cont de veniturile în creștere generate de inteligența artificială generativă.

Anthropic și OpenAI investesc foarte mult

Ambele companii încă operează cu pierderi semnificative, deoarece aceste venituri rămân mult sub investițiile și cheltuielile suportate pentru construirea și operarea centrelor de date gigantice necesare pentru goana după inteligența artificială.

Însă această rată de creștere ilustrează adoptarea dinamică a instrumentelor de inteligență artificială în economie. Prin comparație, Google a avut nevoie de treisprezece ani și Amazon de șaisprezece pentru a ajunge la venituri anuale de 30 de miliarde de dolari. Anthropic, fondată în 2021 de foști angajați OpenAI, ar atinge această etapă importantă în cinci ani, dacă acest ritm continuă. Compania, condusă de frații Dario și Daniela Amodei, a beneficiat de popularitatea largă a instrumentelor profesionale bazate pe modelul său Claude. Aceasta susține că are acum peste 1.000 de clienți care cheltuiesc peste 1 milion de dolari anual, o dublare în mai puțin de două luni.

OpenAI, mult mai populară în rândul publicului larg datorită ChatGPT, a început să se concentreze din nou pe instrumentele sale profesionale mai profitabile, ceea ce a dus, de exemplu, la închiderea rețelei sale sociale de video generate de inteligență artificială, Sora2, la sfârșitul lunii martie. Performanța Anthropic contrastează puternic cu dificultățile sale cu administrația Trump, care a desemnat-o drept un „risc” pentru securitatea națională după refuzul acesteia de a permite Pentagonului să îl folosească pe Claude pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani sau pentru a opera arme complet autonome.

Investiții în infrastrucura americană

Aceste cifre actualizate de la Anthropic au fost publicate în legătură cu acordul semnat cu Google și Broadcom pentru implementarea unei capacități de calcul de mai mulți gigawați, începând cu 2027. „Marea majoritate a acestei noi capacități va fi instalată în Statele Unite”, a declarat Anthropic, încadrând acest proiect în angajamentul său de a investi 50 de miliarde de dolari în infrastructura americană. Construcția accelerată a centrelor de date mari consumatoare de energie în Statele Unite generează o opoziție tot mai mare din partea cetățenilor americani, majoritatea fiind sceptici sau îngrijorați de ascensiunea inteligenței artificiale, conform sondajelor de opinie.