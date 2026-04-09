Veteran al armatei SUA acuzat că a divulgat detalii clasificate ale unei unități de comando de elită

Courtney Williams, în vârstă de 40 de ani, din Wagram, Carolina de Nord, este acuzată de încălcarea legii federale, precum și a mai multor acorduri de confidențialitate, prin partajarea detaliilor despre munca sa cu o „unitate militară specială” din Fort Bragg, Carolina de Nord,potrivit AP.

„Oricine divulgă unui reporter informații pe care a promis să le protejeze în vederea publicării este imprudent, egoist și dăunează securității națiunii noastre”, a declarat Reid Davis, agentul special FBI responsabil în Carolina de Nord, într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA.

Williams „a depus jurământul de a proteja secretele națiunii noastre în calitate de angajată a unei Unități Militare Speciale a Armatei, dar se presupune că a trădat acest jurământ prin partajarea de informații clasificate cu o instituție media și prin punerea în pericol a națiunii noastre, a combatanților noștri și a aliaților noștri”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații și Spionaj a FBI.

Williams, care este acuzată în mod specific de încălcarea unei prevederi din Legea Spionajului, a apărut miercuri în fața tribunalului federal din Raleigh, unde un judecător de pace a deschis dosarul împotriva ei, depus inițial la sfârșitul săptămânii trecute, conform înregistrărilor judiciare online. Serviciul Șerifilor din SUA a ordonat reținerea ei în așteptarea audierilor programate pentru începutul săptămânii viitoare.