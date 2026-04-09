Prima pagină » Știri externe » Veteran al armatei SUA acuzat că a divulgat detalii clasificate ale unei unități de comando de elită

O femeie, veteran al armatei a fost acuzată că a distribuit informații clasificate despre o unitate de comando de elită unui jurnalist, ceea ce, potrivit unui oficial, a pus în pericol țara, membrii armatei americane și aliații națiunii.
Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
09 apr. 2026, 08:04, Știri externe

 

Courtney Williams, în vârstă de 40 de ani, din Wagram, Carolina de Nord, este acuzată de încălcarea legii federale, precum și a mai multor acorduri de confidențialitate, prin partajarea detaliilor despre munca sa cu o „unitate militară specială” din Fort Bragg, Carolina de Nord,potrivit AP.

„Oricine divulgă unui reporter informații pe care a promis să le protejeze în vederea publicării este imprudent, egoist și dăunează securității națiunii noastre”, a declarat Reid Davis, agentul special FBI responsabil în Carolina de Nord, într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA.

Williams „a depus jurământul de a proteja secretele națiunii noastre în calitate de angajată a unei Unități Militare Speciale a Armatei, dar se presupune că a trădat acest jurământ prin partajarea de informații clasificate cu o instituție media și prin punerea în pericol a națiunii noastre, a combatanților noștri și a aliaților noștri”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații și Spionaj a FBI.

Williams, care este acuzată în mod specific de încălcarea unei prevederi din Legea Spionajului, a apărut miercuri în fața tribunalului federal din Raleigh, unde un judecător de pace a deschis dosarul împotriva ei, depus inițial la sfârșitul săptămânii trecute, conform înregistrărilor judiciare online. Serviciul Șerifilor din SUA a ordonat reținerea ei în așteptarea audierilor programate pentru începutul săptămânii viitoare.

