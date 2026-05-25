Rezervorul de substanțe chimice din California prezintă o fisură care ar putea reduce riscul unei explozii

Căpitanul Wayhowe Huang, de la Autoritatea pentru Incendii din Orange County, a declarat că pompierii au reușit să evalueze rezervorul mai atent în timpul nopții și au descoperit că acesta prezenta o fisură, potrivit AP.

Huang a declarat pentru Associated Press duminică dimineață că nu pare să fi avut loc nicio scurgere a substanțelor chimice extrem de volatile din rezervor. „Există încă pericolul unei posibile explozii”, a spus Huang.

Pompierii au stropit rezervorul cu apă în încercarea de a răci substanțele chimice din interior și de a preveni o explozie.

Temperatura din interiorul rezervorului a ajuns duminică la 100 de grade Fahrenheit (37,7 grade Celsius), a declarat senatorul democrat Tom Umberg.

Este o creștere de 10 grade Fahrenheit (5,5 grade Celsius) față de sâmbătă.

Guvernatorul democrat Gavin Newsom, care a declarat sâmbătă starea de urgență, a transmis că i-a cerut lui Donald Trump să emită o declarație de urgență pentru a consolida sprijinul federal acordat oficialilor locali și de stat.

Rezervorul sub presiune s-a supraîncălzit joi și a început să elibereze vapori la sediul unei companii din Garden Grove, la aproximativ 60 de kilometri sud de centrul orașului Los Angeles, potrivit Autorității pentru Incendii.

Nu au fost raportate victime. Testele de monitorizare a aerului au arătat că poluarea aerului din jurul zonei de evacuare se încadrează în limitele normale.

Echipamente specializate au fost mobilizate pentru a se asigura că nu se eliberează gaz din rezervorul avariat, au declarat sâmbătă oficialii de mediu de la nivel statal și federal.

Duminică, străzile din zonă erau goale, conform fotografiilor aeriene realizate de AP.