Toți membrii NATO vor atinge vechiul obiectiv de 2% din PIB pentru apărare în 2025. Care sunt cele trei țări care se apropie de noul prag stabilit / Cum se situează România

Datele NATO publicate joi arată că toți membrii NATO vor atinge în acest an vechiul obiectiv de a aloca 2% din PIB pentru apărare. Pe de altă parte, doar trei țări membre sunt aproape de noua țintă de 5%, decisă de Alianță în cadrul summitului din luna iunie 2025, scrie Reuters.

Estimările alianței de joi au arătat că, încă de anul trecut, mai mult de 10 dintre cei 32 de membri NATO nu au atins obiectivul de 2%, care a fost convenit în 2014. Cifrele pentru estimările din 2025 au arătat că toți aliații vor atinge acest obiectiv, dintre care șapte țări vor îndeplini vechiul obiectiv de 2%.

Țările care alocă cei mai mulți bani din PIB pentru apărare

Polonia este membrul NATO care cheltuiește cel mai mult pentru apărare ca procent din economia sa, cu 4,48%, urmată de Lituania cu 4% și Letonia cu 3,73%, potrivit datelor. Sunt singurele țări care, în prezent, îndeplinesc noul obiectiv de cheltuieli pentru apărare de 3,5% din PIB, care a fost stabilit de liderii NATO la summitul de la Haga din iunie.

Acest obiectiv ar trebui să fie atins de către țările NATO până în 2035, ca parte a unui plan mai amplu de a cheltui 5% din PIB pentru investiții legate de apărare și securitate, incluzând elemente precum securitatea cibernetică și modernizarea drumurilor și porturilor pentru a putea gestiona echipamente militare grele. Pentru anul 2025, NATO se aşteaptă la cheltuieli militare în valoare de peste 1.290 de miliarde de euro.

Cât alocă România pentru apărare

Potrivit datelor estimate de NATO în raportul său, România ar urma să aloce până la sfârșitul acestui an 2,28% din PIB pentru apărare, puțin peste vechiul obiectiv de 2%. În 2024, România a cheltuit, conform aceluiași document, 2,17% din PIB pentru apărare. Din totalul banilor alocați de țara noastră, 45,2% sunt pentru cheltuielile de personal, 13,6% pentru infrastructură, 9,4% pentru operațiuni și alte cheltuieli, iar 31,8% pentru echipamente majore, mai relevă datele publicate joi de NATO.