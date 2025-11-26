Ce oportunități are România? Nicușor Dan, despre atuurile geopolitice și economice

Șeful statului a menționat explicit beneficiile participării la programele NATO și UE.

„Una este evidentă, (n.r.: oportunitatea) de faptul că avem un parteneriat strategic cu Statele Unite și suntem parte a NATO și a Uniunii Europene. Cu toate mecanismele care permit dezvoltarea, vreau să menționez numai programul SAFE și vreau să felicit guvernul și instituțiile implicate pentru efortul pe care l-a desfășurat aceste două luni și pentru aplicația pe care a depus-o în programul SAFE. Și vreau, dacă vorbim de NATO, să menționez acest program destinat flancului estic, Santinela Estică”.

Dan a insistat asupra necesității dezvoltării industriei naționale de apărare și a industriilor conexe, pe fondul unei creșteri globale a producției militare.

„Există oportunități importante pentru industria națională de apărare, date de faptul că o să avem în continuare, în anii următori. Din păcate, o creștere globală a producției militare și România are niște avantaje competitive, are tradiție, are locații, are încă oameni calificați și are industrii conexe care sunt apropiate și în care soluțiile tehnologice sunt apropiate, IT-ul și industria automobilă”.

În plus, poziția geografică reprezintă o șansă pentru dezvoltarea logistică.

„Poziția geografică este o oportunitate, România poate să devină un punct de conectivitate între Europa și Asia. Portul Constanța este o oportunitate. E foarte bine că în 2-3 ani el va fi conectat și pe autostradă și feroviar cu Vestul Europei. Dunărea este de asemenea o oportunitate, inclusiv în perspectiva procesului viitor de reconstrucție a Ucrainei”.

Președintele a încheiat lista oportunităților subliniind potențialul românilor din străinătate.

„Aș încheia capitolul oportunități cu românii din Diaspora și cu milioane de oameni care au dovedit să fie competitivi într-o viață mult mai competitivă decât viața noastră. Și orice fel de colaborare cu acești oameni, prin dezvoltarea de afaceri, prin atragerea lor înapoi acasă, poate să fie un uriaș plus pentru România”.