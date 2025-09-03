Tragedie la Lisabona: Celebrul funicular Gloria s-a prăbușit. Zeci de victime / Anunțul MAE român

UPDATE 23:15 MAE: Ambasada României la Lisabona este în contact cu autoritățile locale

În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Externe a afirmat că momentan nu deține informații despre posibili civili români printre victime. „Pe fondul informațiilor privind un accident tragic cu victime multiple, Ambasada României la Lisabona este în contact cu autoritățile locale. Consulul din cadrul misiunii s-a deplasat la fața locului pentru a ține legătura direct cu dispozitivul de urgență organizat de autoritățile portugheze. Până la acest moment nu sunt informații privind existența unor victime cetățeni români și nu au fost primite solicitări de asistență consulară. Vom informa pe măsura ce sunt obținute informații relevante din partea autorităților locale competente.”

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cel puțin 15 persoane au murit, iar aproximativ 18 au fost rănite după ce celebrul funicular Gloria din Lisabona s-a prăbușit pe seara zilei de 3 septembrie, au anunțat serviciile de urgență, scrie Sky News.

Vehiculul asemănător unui tramvai, foarte popular printre turiști, este distrus, iar echipele de intervenție scot pasagerii din resturile funicularului. Cinci răniți sunt în stare gravă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:00, la începutul orei de vârf de seară, deși cauza exactă nu este încă cunoscută.

🇵🇹 | URGENTE: El número de muertos por el descarrilamiento de un funicular en Lisboa asciende a 15, según CNN Portugal.

pic.twitter.com/LRi8azEZ1r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 3, 2025

Importanța funicularului

Funicularul Gloria, cu o capacitate de peste 40 de pasageri, este unul dintre cele trei funiculare din Lisabona.

Acesta leagă centrul orașului de cartierul Bairro Alto și este utilizat atât de locuitori, cât și de turiști.

Două vagoane funcționează în paralel, urcând și coborând dealul pe câteva sute de metri.

Funicularul este, de asemenea, clasificat ca monument național, fiind un reper istoric și cultural apreciat.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, și-a exprimat condoleanțele familiilor afectate de tragedie.

„Lisabona este în doliu. Este o tragedie cum nu am mai trăit până acum”, a declarat primarul Carlos Moedas la locul accidentului.

Autoritățile investighează cauzele accidentului, în timp ce serviciile de urgență continuă operațiunile de salvare.