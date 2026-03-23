„Trebuie să adaptăm continuu sistemele”. Prima țară membră NATO care va utiliza drone în toate unitățile militare

Olanda va integra capacități de operare cu drone și de apărare împotriva acestora în toate unitățile militare. Anunțul a fost făcut de comandantul suprem al armatei olandeze, Onno Eichelsheim, potrivit TVP World.

În acest sens, forțele armate din Olanda vor începe și recrutarea, din luna aprilie, pentru 1.000 – 1.200 de militari, pentru a completa efectivele unităților de drone nou-înființate. Acestea vor fi integrate, ulterior, în cadrul armatei, a mai spus oficialul militar.

„Atât desfășurarea dronelor, cât și apărarea împotriva acestora joacă un rol mult mai important. Este o interacțiune diferită. Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”, a spus comandantul Onno Eichelsheim, în cadrul emisiunii televizate WNL Op Zondag, potrivit NL Times.

Eichelsheim a subliniat faptul că acest pas joacă acum un rol semnificativ mai important în războiul modern și că măsura vine în urma situațiilor din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde dronele au devenit esențiale pentru toate aspectele războiului.

În aceste condiții, Olanda va fi prima țară din NATO care va pune în aplicare o astfel de abordare cuprinzătoare. Măsura are loc în contextul în care aliații NATO au decis, la summitul de la Haga din iunie 2025, să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.