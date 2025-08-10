Prima pagină » Știri externe » Trei persoane au fost ucise de obiecte neexplodate pe plaje din Ucraina

Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
10 aug. 2025, 16:03, Social

Trei persoane au fost ucise de obiecte neexplodate în regiunea Odessa din sudul Ucrainei, pe două plaje unde înotul era interzis, au anunțat duminică oficialii regionali.

Guvernatorul regional Oleh Kiper a declarat că un bărbat a fost ucis în Karolino-Buhaz, iar un alt bărbat și o femeie au fost uciși în apropierea localității Zatoka, ambele situate pe coastă.

„Au fost aruncați în aer de obiecte explozive în timp ce înotau în zone recreative interzise”, a declarat el într-un comunicat, citat de The Jerusalem Post.