Trump „a batjocorit Ucraina” întinzându-i covorul roșu lui Putin, spune o mamă îndoliată

Privind două fotografii afișate una lângă alta, Natalia, în vârstă de 65 de ani, explică că fiica ei, Valentyna, și iubitul acesteia, Danylo, au fost uciși în noiembrie anul trecut pe linia frontului. Ambii aveau 29 de ani, scrie BBC.

„În prima zi a războiului, (fiica mea – n.r.) a spus: dacă nu noi, atunci cine? Vreau să trăiesc într-o Ucraină liberă”, povestește Natalia la BBC.

Valentyna a luptat în mai multe părți ale Ucrainei și a petrecut mult timp în regiunea Donețk, care face parte din Donbas.

Aceasta este zona pe care președintele Zelenski ar putea fi rugat să o cedeze Rusiei în schimbul înghețării altor părți ale frontului.

„Ea spunea că nu a văzut niciodată o țară atât de frumoasă ca Donbas”, spune Natalia. „S-a îndrăgostit de ea, știi?

Valentyna a murit în regiunea nord-estică Harkov.

Familia Nataliei este din Sumî, tot în nord-estul Ucrainei, aproape de granița cu Rusia.

„Știi, ei șterg totul de acolo”, spune ea. „Este îngrozitor ce se întâmplă acolo”.

În legătură cu summitul de săptămâna trecută din Alaska între președinții Trump și Putin, Natalia a fost sinceră: „Au întins covorul roșu (pentru președintele rus – n.r.)”, îmi spune ea. „Este o batjocură la adresa Ucrainei”.

Și în ceea ce privește întâlnirea de luni de la Casa Albă, Natalia nu are prea multe speranțe.

„Mă tem că îl vor expune din nou pe Volodimir Zelenski, ca data trecută”, spune ea, referindu-se la întâlnirea dezastruoasă pe care acesta a avut-o cu Donald Trump în februarie. „A fost o rușine pentru președinte, nu merita să fie tratat așa.”