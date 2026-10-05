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Trump afirmă că o „amenințare” a determinat SUA să-și retragă bombardierele de la o bază din Marea Britanie

Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au retras bombardierele de la baza RAF Fairford din Marea Britanie deoarece au existat „unele amenințări”, după ce în apropierea bazei au fost arestați mai mulți suspecți într-o anchetă privind un posibil complot terorist.
Trump afirmă că o „amenințare” a determinat SUA să-și retragă bombardierele de la o bază din Marea Britanie
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 01:35, Știri externe
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Președintele Donald Trump a fost întrebat luni dacă a existat o „amenințare” care a dus la retragerea bombardierelor americane.

„Da, cred că putem spune asta. Nu au plecat din întâmplare”, a spus Trump, citat de Sky News.

Președintele a mai spus că autoritățile americane „știu cine a făcut amenințarea”.

Declarația lui Trump vine după ce Pentagonul a confirmat că toate bombardierele americane care se aflau la RAF Fairford au fost retrase și trimise la bazele lor din Statele Unite.

Pe 27 septembrie, cinci britanici au fost arestați în apropierea bazei, sub suspiciunea unor infracțiuni legate de terorism și explozibili.

Un al șaselea suspect, cetățean britanic și iranian, a fost arestat ulterior la Londra. Toți au fost eliberați pe cauțiune, iar ancheta continuă.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat anterior că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului, în timp ce Teheranul a negat orice legătură cu presupusul complot.

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat însă că nu ar lega direct retragerea bombardierelor de incidentul investigat și a susținut că Pentagonul își redistribuie în mod constant resursele militare.

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