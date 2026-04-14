Trump anunță că negocierile dintre SUA și Iran „ar putea avea loc în următoarele două zile”

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat marți, într-un interviu acordat publicației The New York Post, că negocierile SUA-Iran ar putea fi reluate „în următoarele două zile” în Pakistan.

„Ar trebui să rămâneți acolo (în Pakistan – n.r.), într-adevăr, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile și înclinăm să mergem acolo”, a spus Trump, potrivit The New York Post.

Trump nu a precizat cine ar reprezenta SUA într-o eventuală a doua rundă de negocieri, însă a spus că el nu va participa.

Președintele american l-a lăudat pe comandantul armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, despre care a spus că face o „treabă excelentă” pentru medierea între SUA şi Iran.

La sfârșitul săptămânii trecute, la Islamabad au avut loc negocieri între SUA și Iran. Acestea au ținut 21 de ore, au fost tensionate și nu s-au încheiat cu un acord. Vicepreședintele american JD Vance a afirmat că negocierile au eșuat pentru că iranienii au refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară.