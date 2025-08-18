Trump anunță planuri pentru o întâlnire între Zelenski și Putin și o viitoare reuniune trilaterală

Donald Trump a declarat că lucrează la organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Trump a scris pe rețelele de socializare că a discutat subiectul cu Putin în timpul unei convorbiri telefonice, în paralel cu întâlnirile cu liderii europeni la Casa Albă.

Ulterior, ar urma să aibă loc o întâlnire trilaterală la care să participe cei doi lideri împreună cu Trump.

Trump a descris întâlnirea de luni de la Washington drept „un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”. El a precizat că vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff coordonează aceste discuții cu Rusia și Ucraina.

Președintele SUA a adăugat: „Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea păcii pentru Rusia și Ucraina. La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început aranjamentele pentru o întâlnire, la o locație care urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o înâlnire trilaterală, care va include cei doi președinți, și pe mine”.