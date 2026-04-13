Trump avertizează că navele iraniene care se apropie de blocada navală a SUA vor fi distruse

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat luni că orice ambarcațiune iraniană care se apropie de blocada maritimă impusă de Statele Unite Iranului va fi distrusă.
Iulian Moşneagu
13 apr. 2026, 19:38, Știri externe

Trump a lansat amenințarea la scurt timp după ce blocada americană asupra navelor care intră și ies din Iran a intrat în vigoare lun, potrivit Reuters.

Descriind marina iraniană drept „complet anihilată” în timpul războiului dintre SUA și Iran, Trump a scris pe Truth Social: „Ceea ce nu am lovit sunt cele câteva nave ale lor, pe care le numesc «nave de atac rapid», pentru că nu le-am considerat o amenințare prea mare”.

„Atenție: dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de eliminare pe care îl folosim împotriva traficanților de droguri de pe ambarcațiunile de pe mare. Este rapid și brutal”, a scris Trump.

Trump s-a referit la zecile de atacuri americane efectuate asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific începând din septembrie, într-o campanie care a ucis cel puțin 110 persoane.

