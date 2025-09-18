Trump cere Curții Supreme permisiunea de a o demite pe membra Rezervei Federale Lisa Cook

Administrația președintelui Donald Trump a depus joi o cerere la Curtea Supremă pentru a obține dreptul de a o concedia imediat pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale.

În documentul oficial, procurorul general D. John Sauer a susținut că o decizie judecătorească anterioară, care a blocat demiterea, reprezintă „o ingerință judiciară nepermisă”.

Trump a invocat o prevedere care permite înlăturarea membrilor Fed „pentru cauză”, bazându-se pe acuzații de fraudă ipotecară formulate de Bill Pulte, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor și numit politic de Casa Albă.

Lisa Cook nu a fost inculpată și a respins acuzațiile.

„Rolul unic și important al Rezervei Federale în economia americană face cu atât mai necesar ca un membru cu probleme etice să nu continue să exercite o putere atât de vastă,” a scris Sauer în dosarul înaintat instanței.