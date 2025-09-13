Trump cere statelor NATO să oprească achizițiile de petrol rusesc și propune tarife uriașe Chinei

„Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate statele NATO sunt de acord și încep să facă același lucru, și când toate statele NATO încetează să mai cumpere petrol din Rusia”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit Reuters.

El a propus ca NATO, ca grup, să introducă taxe vamale între 50% și 100% asupra Chinei, pentru a slăbi influența economică a acesteia asupra Rusiei.

Această inițiativă urmează amenințărilor anterioare ale lui Trump privind sancțiuni asupra Moscovei și sancțiuni secundare împotriva țărilor care îi cumpără petrolul, în special China și India, dacă nu se face vreun progres în vederea încheierii războiului din Ucraina.

Președintele a impus deja un tarif suplimentar de 25% asupra produselor indiene, invocând importurile de petrol rusesc, dar nu a luat măsuri similare împotriva Chinei.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că războiul din Ucraina „nu este războiul lui Trump”, ci „războiul lui Biden și al lui Zelenski”.

„Sunt aici doar ca să ajut să se oprească și să salvez mii de vieți rusești și ucrainene. 7.118 vieți pierdute săptămâna trecută, doar într-o săptămână”, a scris Trump.

El a adăugat că, dacă NATO îi urmează planul, „războiul se va termina rapid și toate aceste vieți vor fi salvate”.