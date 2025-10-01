Trump, cheia păcii în Ucraina? Președintele Finlandei mizează pe strategia sa

Declarațiile au fost făcute în fața presei europene, la reședința oficială a președintelui finlandez din Helsinki, scrie The Kyiv Independent.
Stubb, un apropiat al lui Trump în urma interacțiunilor informale, inclusiv pe terenul de golf, a declarat că „Trump lucrează zilnic pentru încheierea războiului” și că acesta are o abordare neconvențională, dar eficientă. „Are 14 crose în geantă”, a spus liderul finlandez, făcând referire metaforică la instrumentele de negociere ale lui Trump – de la sancțiuni secundare și tarife comerciale, la utilizarea activelor rusești înghețate și furnizarea de arme americane avansate pentru Ucraina.
Alexander Stubb a prezentat o strategie în două etape pentru obținerea păcii: un armistițiu complet urmat de negocieri de pace. În acest sens, a sugerat că echipamentele americane sunt esențiale pentru închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei de vest, măsură ce ar putea preveni atacurile ruse asupra infrastructurii critice.
Stubb a salutat inițiativa UE privind mobilizarea activelor înghețate ale Rusiei, considerând planul „ingenios” și justificat ca o formă de compensație de război. Propunerea prevede ca UE să împrumute 140 de miliarde de euro, care vor fi rambursați doar dacă Rusia plătește despăgubiri.
Chiar dacă Belgia și-a exprimat îngrijorarea legată de posibilele consecințe financiare, Stubb a subliniat că „garanțiile colective limitează riscul” și că acordarea de sprijin financiar Ucrainei nu înseamnă un „cec în alb”.