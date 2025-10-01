Trump, cheia păcii în Ucraina? Președintele Finlandei mizează pe strategia sa

Declarațiile au fost făcute în fața presei europene, la reședința oficială a președintelui finlandez din Helsinki, scrie The Kyiv Independent.

Stubb, un apropiat al lui Trump în urma interacțiunilor informale, inclusiv pe terenul de golf, a declarat că „Trump lucrează zilnic pentru încheierea războiului” și că acesta are o abordare neconvențională, dar eficientă. „Are 14 crose în geantă”, a spus liderul finlandez, făcând referire metaforică la instrumentele de negociere ale lui Trump – de la sancțiuni secundare și tarife comerciale, la utilizarea activelor rusești înghețate și furnizarea de arme americane avansate pentru Ucraina.

Stubb: „Planul lui Trump pentru Ucraina include un armistițiu aerian, maritim și terestru”

Alexander Stubb a prezentat o strategie în două etape pentru obținerea păcii: un armistițiu complet urmat de negocieri de pace. În acest sens, a sugerat că echipamentele americane sunt esențiale pentru închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei de vest, măsură ce ar putea preveni atacurile ruse asupra infrastructurii critice.

UE discută planul de împrumut garantat din activele înghețate ale Rusiei

Stubb a salutat inițiativa UE privind mobilizarea activelor înghețate ale Rusiei, considerând planul „ingenios” și justificat ca o formă de compensație de război. Propunerea prevede ca UE să împrumute 140 de miliarde de euro, care vor fi rambursați doar dacă Rusia plătește despăgubiri.

Chiar dacă Belgia și-a exprimat îngrijorarea legată de posibilele consecințe financiare, Stubb a subliniat că „garanțiile colective limitează riscul” și că acordarea de sprijin financiar Ucrainei nu înseamnă un „cec în alb”.