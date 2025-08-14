Prima pagină » Știri externe » Trump consideră că Putin este pregătit să încheie un acord privind războiul din Ucraina

Trump consideră că Putin este pregătit să încheie un acord privind războiul din Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este de părere că președintele Rusiei,Vladimir Putin, va ajunge la un acord privind războiul din Ucraina și că amenințarea cu sancțiuni împotriva Moscovei a jucat probabil un rol în decizia Kremlinului de a solicita o întâlnire.
Trump consideră că Putin este pregătit să încheie un acord privind războiul din Ucraina
Iulian Moşneagu
14 aug. 2025, 18:51, Știri externe

Donald Trump urmează să se întâlnească vineri cu Vladimir Putin, în Alaska.

Președintele american a spus că nu este sigur dacă se poate obține imediat un armistițiu, dar și-a exprimat interesul de a intermedia un acord de pace, scrie Reuters.

„Cred că acum este convins că va încheia un acord. Va încheia un acord. Cred că o va face și vom afla”, a declarat Trump într-un interviu acordat postului Fox News Radio.

Tot azi Putin a spus că Statele Unite fac „eforturi sincere” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea conveni asupra unui acord privind armele nucleare, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a păcii.

Trump a mai menționat, în timpul interviului la Fox, că are în vedere trei locații pentru o întâlnire ulterioară cu Putin și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, deși a precizat că o a doua întâlnire nu este garantată.

El a spus că cea mai simplă variantă ar fi să rămână în Alaska pentru un summit în trei.

El a adăugat că o a doua întâlnire, cu Trump, Putin și Zelenski, ar aprofunda problemele legate de granițe. Zelenski s-a declarat categoric împotriva cedării teritoriilor ocupate de forțele ruse.

„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, pentru că va fi o întâlnire în care se va ajunge la un acord (…) Această (primă – n.r.) întâlnire este ca o partidă de șah. Această întâlnire pregătește o a doua întâlnire, însă există o șansă de 25% ca această întâlnire să nu fie una de succes”, a spus el.

Trump a precizat că ar fi responsabilitatea lui Putin și a lui Zelenski să ajungă la un acord. „Nu voi negocia acordul lor. O să-i las pe ei să își negocieze acordul”, a spus el.