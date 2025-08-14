Trump consideră că Putin este pregătit să încheie un acord privind războiul din Ucraina

Donald Trump urmează să se întâlnească vineri cu Vladimir Putin, în Alaska.

Președintele american a spus că nu este sigur dacă se poate obține imediat un armistițiu, dar și-a exprimat interesul de a intermedia un acord de pace, scrie Reuters.

„Cred că acum este convins că va încheia un acord. Va încheia un acord. Cred că o va face și vom afla”, a declarat Trump într-un interviu acordat postului Fox News Radio.

Tot azi Putin a spus că Statele Unite fac „eforturi sincere” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea conveni asupra unui acord privind armele nucleare, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a păcii.

Trump a mai menționat, în timpul interviului la Fox, că are în vedere trei locații pentru o întâlnire ulterioară cu Putin și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, deși a precizat că o a doua întâlnire nu este garantată.

El a spus că cea mai simplă variantă ar fi să rămână în Alaska pentru un summit în trei.

El a adăugat că o a doua întâlnire, cu Trump, Putin și Zelenski, ar aprofunda problemele legate de granițe. Zelenski s-a declarat categoric împotriva cedării teritoriilor ocupate de forțele ruse.

„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, pentru că va fi o întâlnire în care se va ajunge la un acord (…) Această (primă – n.r.) întâlnire este ca o partidă de șah. Această întâlnire pregătește o a doua întâlnire, însă există o șansă de 25% ca această întâlnire să nu fie una de succes”, a spus el.

Trump a precizat că ar fi responsabilitatea lui Putin și a lui Zelenski să ajungă la un acord. „Nu voi negocia acordul lor. O să-i las pe ei să își negocieze acordul”, a spus el.